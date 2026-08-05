Готовность минских школ к новому учебному году достигла почти 95%

Уже приняты 34 школы. К 1 сентября на полную мощность заработает средняя школа в микрорайоне «Минск‑Мир». Строительство учреждения на 790 мест в районе Сокол продолжается – его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В первом квартале был открыт детский сад в Партизанском районе. Также в текущем году у нас после капитального ремонта начнут функционировать два учреждения образования. Они были комплексно отремонтированы. Это средняя школа № 81 Фрунзенского района города Минска. В ней полностью произведена модернизация: и кровельное покрытие, и фасад сделаны. В приемочных комиссиях, как и прежде, в предыдущие годы, участвуют представители надзорных органов. Имеется в виду Центр гигиены, МЧС, сотрудники органов внутренних дел, которые оценивают по соответствующим направлениям учреждения образования.

В новом учебном году в Минске за парты сядут 220 тысяч учащихся, в том числе 18 тысяч первоклассников.