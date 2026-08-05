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Пятый этап RDS Open впервые пройдет в Минске 15-16 августа 2026-го на территории «БелЭкспо»

05 августа 2026 07:32
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«Второй дивизион» Российской дрифт серии расширяет свою географию. В рамках OPEN RACE MINSK впервые на одной площадке встретятся две самые зрелищные дисциплины автоспорта – дрифт и дрэг.

Зрителей ждет уникальный спортивный уик-энд, где искусство управляемого заноса встретится с бескомпромиссной скоростью.

Не пропустите самое зрелищное автособытие этого лета – приходите!

Для представителей СМИ открыта аккредитация на RDS Open! Заявки принимаются до 11 августа 19:00. Подтверждение аккредитации – до 12 августа (включительно). Форму для получения аккредитации можно заполнить по ссылке.

# Спортивные соревнования

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