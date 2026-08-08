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Новости по тегу #Белорусская академия музыки

Молодежный симфонический оркестр Беларуси дебютировал с концертом у ратуши
08 августа 2026 13:40

Молодежный симфонический оркестр Беларуси дебютировал с концертом у ратуши

Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов
05 августа 2026 07:42

Как создавался проект «Молодежный музыкальный мост»? Поговорили с Еленой Куракиной о поддержке творческих белорусов

Белорусской академии музыки исполнилось 80 лет
14 декабря 2012 07:25

Белорусской академии музыки исполнилось 80 лет