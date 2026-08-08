Новости по тегу #Белорусская академия музыки

В состав коллектива вошли лучшие студенты оркестрового факультета академии и учащиеся музыкальных колледжей Беларуси.
В Минске кипит творческая энергия в раках проекта «Молодежный симфонический оркестр Беларуси». Этот интенсивный образовательный марафон собрал под одной крышей самых талантливых молодых музыкантов со всей страны.
11 октября 2026 16:35
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