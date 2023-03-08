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Дал жару! Балалаечник-виртуоз исполнил песню из легендарного фильма

08 марта 2023 18:11
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Юрий Царев, ведущий:  
Саша, не мучай инструмент. Надо звать эксперта, который либо тебе покажет, либо сам споет.

Дал жару! Балалаечник-виртуоз исполнил песню из легендарного фильма-1

Александр Меженный, ведущий:
Саша Воронище нам в помощь.

Выступление музыканта можно послушать здесь.

Ну, а мы для всех женщин, что наполняют нашу жизнь смыслом, исполним...

Дал жару! Балалаечник-виртуоз исполнил песню из легендарного фильма-4

Александр Воронище, музыкант:
…Мariachi. И от чистого сердца я вас поздравляю с 8 Марта. Желаю, самое главное, здоровья, счастья, любви, благополучия, кто не вышел замуж – удачно выйти замуж. И чтобы эта улыбка красивая никогда-никогда не сходила с ваших уст.

Больше солнечных мотивов ищите здесь.

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# 8 Марта # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александр Воронище # Фотофакт

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