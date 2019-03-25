Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами

Новости Беларуси. На валютно-фондовых биржах всего мира 25 марта раздается звук колокола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети более чем из 170 стран символичным ударом дают старт международной неделе финансовой грамотности. В Минске с помощью интерактива школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами. Как собрать капитал и начать свое дело? Чтобы ответить на эти вопросы, для ребят разработали специальную компьютерную игру «Бизнесбол».

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Это игра позволяет в течение 3 часов понять, как стать собственником предприятия. Эта игра уже продается в Беларуси. На нее есть спрос в России, Украине и Китае. Это наша собственная разработка.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

Это мероприятие мы проводим не только сегодня. За 2018 год мы провели свыше 40 подобных мероприятий. В них приняли участие более 1000 детей. Только за прошедшее время 2019 года мы провели 10 таких мероприятий.

Александра Кизино:

Интересно узнать свои силы. Что ты знаешь, про финансы, про экономику. Узнать что-то новое. Это основа нашего будущего. Очень интересно, как мы подготовлены к взрослой жизни.