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Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами

25 марта 2019 12:38
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Новости Беларуси. На валютно-фондовых биржах всего мира 25 марта раздается звук колокола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-1

Дети более чем из 170 стран символичным ударом дают старт международной неделе финансовой грамотности. В Минске с помощью интерактива школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами. Как собрать капитал и начать свое дело? Чтобы ответить на эти вопросы, для ребят разработали специальную компьютерную игру «Бизнесбол».  

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-4

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Это игра позволяет в течение 3 часов понять, как стать собственником предприятия. Эта игра уже продается в Беларуси. На нее есть спрос в России, Украине и Китае. Это наша собственная разработка.      

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-7

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:   
Это мероприятие мы проводим не только сегодня. За 2018 год мы провели свыше 40 подобных мероприятий. В них приняли участие более 1000 детей. Только за прошедшее время 2019 года мы провели 10 таких мероприятий.   

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-10

Александра Кизино:   
Интересно узнать свои силы. Что ты знаешь, про финансы, про экономику. Узнать что-то новое. Это основа нашего будущего. Очень интересно, как мы подготовлены к взрослой жизни.   

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-13

На этой неделе в Минске пройдет много разнообразных тематических событий. Формат некоторых позволяет проявить креативность. Например, на конкурс видеоблогеров, организованный Нацбанком, пришло более 400 роликов на финансовую тему. Самым юным участникам – 7 лет. Победителей назовут в эту пятницу.   

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-16

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-18

Как собрать капитал и начать своё дело? В Минске школьников и студентов обучают правильно распоряжаться финансами-20

 

# Образование в Беларуси # общество # Владимир Карягин # Андрей Аухименя # Фотофакт

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