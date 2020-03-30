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Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда

30 марта 2020 15:43
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Новости Беларуси. Творчество за безопасность. Энергетики столицы придумали необычный челлендж, посвященный охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда-1

Флешмоб организовали специалисты «Минских кабельных сетей». Сотрудники публикуют короткие видеоролики в интернете. Под хештэгом «почемуТБ» каждый рассказывает, как именно он соблюдает технику безопасности. Создатели челленджа надеются, что такой социальный эксперимент подтолкнет работников внимательнее относиться к охране труда и здоровью своих коллег.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда-4

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда-6

Владислав Долгий, заместитель директора филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
В филиале «Минских кабельных сетей» очень много идей. Мы не собираемся останавливаться на этом, будем также приглашать и призывать к участию наших коллег-энергетиков и другие организации.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда-9

Около 50 организаций уже присоединились к челленджу. Участвуют энергетики не только столицы, но и всей страны.

Как соблюдать технику безопасности? Энергетики Минска придумали необычный челлендж, посвящённый охране труда-12

# Акции # общество # Владислав Долгий # Фотофакт

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