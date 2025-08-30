13 тыс. ребят получили помощь к школе в рамках благотворительной акции «Соберём портфель вместе»

Более 13 тысяч ребят охватила благотворительная акция «Соберем портфель вместе». Марафон, инициированный когда-то Белорусским союзом женщин, уже стал доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественные организации, трудовые коллективы и просто неравнодушные граждане вот уже 15 лет помогают юным белорусам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подготовиться к школе, чтобы 1 сентября было праздником. Сотни гостей со всех уголков страны собрала в Верхнем городе праздничная программа, где подвели итоги акции. Многодетным семьям представители Союза женщин вручили подарки, а юные гости могли от души повеселиться и поучаствовать в интерактивах, которые для них подготовили МЧС, ГАИ, МВД и не только.

Алиса Евсеенко:

Я сюда пришла с мамой, мне очень тут нравится. Я сейчас делаю химические опыты, перекрашиваю воду в разные цвета.

Алиса Дубонос:

Я приехала из города Могилева со своими родителями и со своим любимым братом. Мне здесь очень нравится, здесь очень все подготовлено, все очень красиво сделано, интересно, много интересных развлечений, конкурсы проводят. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Наша объединенная организация женщин-предпринимателей собирает детей-инвалидов к 1 сентября, первоклашек, которые имеют какие-то особенности в развитии, но идут 1 сентября в школу. Никто не остается без внимания, все дети в ярком, хорошем настроении должны пойти в школу.