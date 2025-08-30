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Команда «БНТУ-БЕЛАЗ» стала обладателем женского Суперкубка Беларуси по гандболу

30 августа 2025 14:56
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Обладателем женского Суперкубка Беларуси по гандболу стала команда «БНТУ-БЕЛАЗ». Традиционно на старте сезона трофей разыгрывается между чемпионом Беларуси и обладателем Кубка страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Молодечно встретились принципиальные соперницы: гандболистки столичного БНТУ-БЕЛАЗ и «Гомеля». После первого тайма с минимальным перевесом (13:12) вели столичные гандболистки. Во второй половине матча гомельчанки начали действовать более активно и даже вышли вперед. Но далеко соперниц команда Константина Шароварова не отпускала.

# Гандбол

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