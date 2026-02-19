Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске

Демографическая безопасность, здоровье нации и повышение качества медпомощи – одни из ключевых направлений программы социально-экономического развития страны на пятилетку. В Минской области ведется масштабная работа по развитию системы здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строится больница с поликлиникой в Заславле, хирургический корпус областной клиники. Модернизируют и действующие объекты. Так, в Солигорске после капремонта открылась стоматологическая поликлиника. Учреждение полностью обновлено. Установлено современное медицинское оборудование, что позволит значительно повысить качество обслуживания пациентов.