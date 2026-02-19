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Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске

19 февраля 2026 14:25
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Демографическая безопасность, здоровье нации и повышение качества медпомощи – одни из ключевых направлений программы социально-экономического развития страны на пятилетку. В Минской области ведется масштабная работа по развитию системы здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строится больница с поликлиникой в Заславле, хирургический корпус областной клиники. Модернизируют и действующие объекты. Так, в Солигорске после капремонта открылась стоматологическая поликлиника. Учреждение полностью обновлено. Установлено современное медицинское оборудование, что позволит значительно повысить качество обслуживания пациентов.

Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске-2

Стоматологическая поликлиника в Солигорске вновь принимает пациентов. Спустя 10 месяцев учреждение возобновило работу после масштабной модернизации. Поликлиника нуждалась в обновлении, как в замене коммуникации, так и оборудования.

Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске-4

Александр Карпович, заведующий стоматологической поликлиникой Солигорской центральной районной больницы:
Здесь были заменены все инженерные коммуникации, начиная от теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Полностью у нас новая электропроводка.

Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске-6

Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием, которое позволит значительно повысить качество услуг и обеспечить пациентам максимальный комфорт. Врачи уже успели оценить новые условия работы.

Нелли Емельянович, врач – стоматолог-ортодонт стоматологической поликлиники Солигорской центральной районной больницы:
После ремонта, естественно, стало очень красиво, светло. Радостно приходить на работу и нам, и нашим пациентам.

Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске-8

Для терапевтической и педиатрической служб закуплено 12 современных установок. Они многофункциональны и позволяют проводить широкий спектр стоматологических услуг. Кресло можно адаптировать под параметры пациента. Также улучшена оптика и свет. Кроме того, есть оборудование, оснащенное специальными видеокамерами и мониторами.

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения

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