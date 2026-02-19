Ресурсный центр по изучению китайского языка работает в школе Солигорска

Беларусь и Китай укрепляют межрегиональные связи в области образования. Солигорская средняя школа № 5 и экспериментальная школа города Чэнду подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай укрепляют межрегиональные связи в области образования. Солигорская средняя школа № 5 и экспериментальная школа города Чэнду подписали партнерское соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учреждения образования будут обмениваться опытом по обучающим программам, создавать совместные проекты и внедрять новые технологии. Также планируется активный диалог в онлайн-формате. В солигорской школе уже открыт ресурсный центр по изучению китайского языка и культуры. В рамках учебной программы и факультативов в нем занимаются ребята с 2-го по 11-й класс.
Анна Бондарь, учащаяся cредней школы № 5 имени В.И. Козлова:
Я начала учить китайский, потому что и так учу английский, и мне хотелось войти во что-то новое. Так как английский, ту программу, которую они проходили, я уже знала.
Ольга Колесникова, директор cредней школы № 5 имени В.И. Козлова:
Экспериментальная средняя школа района Ухоу сегодня имеет много авторских программ в области искусственного интеллекта и художественного образования. Поэтому, общаясь с ребятами, мы понимаем, что в наших школах есть много точек соприкосновения. Нам есть что рассказать о себе, поделиться своими какими-то наработками.
Подписание соглашения стало вторым этапом взаимодействия. Ранее было налажено сотрудничество солигорской школы № 5 с начальной школой китайского города Чэнду.