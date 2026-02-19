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Скачко: Зеленский понял, что его сливают и начал вести себя по-хамски

19 февраля 2026 15:09
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Скачко: Зеленский понял, что его сливают и начал вести себя по-хамски-0

По мнению политолога Владимира Скачко, президент Украины Владимир Зеленский понял, что теряет поддержку, и ведет себя по-хамски. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что лидер Украины позволяет себе грубые высказывания, которые недопустимы даже для западного общества.

«Понял, что его сливают. Он заигрался», – считает Скачко

По словам эксперта, Зеленский по-прежнему умиротворяет европейских приверженцев войны, однако его позиция расходится с интересами США и России, выступающих за урегулирование. Скачко назвал поведение Зеленского нежеланием вести диалог и неадекватностью.

Фото: pixabay

# Международная политика

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