По мнению политолога Владимира Скачко, президент Украины Владимир Зеленский понял, что теряет поддержку, и ведет себя по-хамски. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что лидер Украины позволяет себе грубые высказывания, которые недопустимы даже для западного общества.

«Понял, что его сливают. Он заигрался», – считает Скачко

По словам эксперта, Зеленский по-прежнему умиротворяет европейских приверженцев войны, однако его позиция расходится с интересами США и России, выступающих за урегулирование. Скачко назвал поведение Зеленского нежеланием вести диалог и неадекватностью.

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