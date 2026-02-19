Пока Минск призывает к диалогу, на Западе преобладает совсем иная логика – там ставка на тотальное наращивание военных расходов и санкционное давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но такой политический маневр вернулся западным элитам бумерангом – через зашкаливающие тарифы, банкротства предприятий, массовые увольнения и обнищание населения.

Так, за последние годы страны ЕС резко увеличили оборонные бюджеты. Например, Польша довела эти траты до рекордного для себя уровня – более 4 % ВВП. Параллельно Евросоюз отказался от долгосрочных контрактов на поставку дешевых российских энергоресурсов, ввел масштабные санкции против своего крупнейшего торгового партнера, а страны Балтии приняли решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ, лишившись стабильного и относительно недорогого источника электроэнергии.

Подобные решения, как мы помним, принимались под аплодисменты парламентов и громкие заявления о «новой реальности». И вот здесь важно задать вопрос: если приоритет – глобальная милитаризация и геополитическая конфронтация, то за счет чего компенсируются растущие с каждым годом издержки?

Ответ очевиден – за политические амбиции европейских властей расплачиваются бизнес и рядовые граждане. Самая наглядная ситуация складывается в Литве. Январские счета за отопление выросли на 85–95 % по сравнению с декабрем.

Люди получили квитанции на 500–700 евро за обычные квартиры. При этом в стране около 35 тысяч домов, требующих модернизации. На их ремонт необходимо порядка 25 миллиардов евро, но, как признают сами власти, у них другие приоритеты. Иными словами, деньги есть на оружие, но не на снижение коммунальной нагрузки.

Соседняя Латвия – продолжение той же тенденции. Жители рижских районов получают счета около 300 евро за однокомнатные квартиры. Вспомним, как публично признал даже один из депутатов Сейма: его счет за электроэнергию составил 754 евро.

Потребление тепла в стране в январе выросло на 60–80 %, а среднесуточное потребление электроэнергии достигло рекордных почти 50 гигаватт-часов – это плюс 12 % к 2025 году. Министерство финансов Латвии предупреждает: тарифы могут расти и дальше. То есть кризис не разовый – он системный.

Аналогичные процессы наблюдаем и в Польше. Эта зима обойдется местной экономике заметно дороже прошлогодней. Только за январь расходы поляков на электроэнергию и газ превысили 17 миллиардов злотых – это около 5 миллиардов долларов.

Для сравнения, в январе 2025 года эти расходы были на миллиард долларов меньше. В целом, по данным Евростата, 9,2 % населения Евросоюза – а это более 40 миллионов человек – не могут адекватно отапливать свои дома. И это уже не частные истории, а общеевропейская тенденция. В этих условиях население беднеет рекордными темпами – рост цен на коммуналку, продукты и услуги съедают доходы домохозяйств.