Певица Анна Трубецкая: «Страх сцены можно побороть выходом на сцену»

Анна Трубецкая, певица:

Я склоняюсь к тому, что мы, наверное, сами куем свое счастье и свое будущее. Я чего-то боюсь, если это не связано с какими-то нейронными импульсами, которые неосознанно возникают у нас в организме, теле, мыслях, то это скорее чаще удобный инструмент для людей переносить ответственность. Я боюсь, я не пойду. На мой взгляд, там, где есть страх, там, где есть борьба с ним, есть развитие.

Я скажу, например, как профессиональная певица: есть страх сцены, есть страх общественного мнения. Но когда у меня на мастер-классах спрашивают: как вы побороли? Вы выходили на «Славянском базаре» на пятнадцатитысячную аудиторию, как вам не страшно? Я говорю из раза в раз о том, что страх сцены можно побороть выходом на сцену. То есть постоянным столкновением с этим страхом. Поэтому, на мой взгляд, эти страхи имеют место быть, но с ними можно и нужно бороться.

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