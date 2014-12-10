Как складывался дуэт пана Жоржика и Гавроши?

Чтобы найти в магазине подходящие горшки, Наталье пришлось простукивать все имеющиющиеся в продаже. Они должны не просто громко звучать, но и попадать в ноты.

Клоунский дуэт «Пан Жоржик и Гаврош» работает с 2005 года. Сейчас репетируют премьеру-номер с горшками. Минская публика его увидит впервые.

Для Юрия – это первый опыт жонглирования. В начале своей цирковой карьеры он был уверен, что всю жизнь будет акробатом.

Проблемы со здоровьем изменили планы мастера спорта по спортивной гимнастики. Он стал клоуном, но называть его паном Жоржиком стали когда он встретил Гавроша.

Наташа-артист оригинального жанра. Иными словами цирковой универсал - она крутит хулахупы, дрессирует собак и обезьян, работает с питонами. Если Юрий и в жизни похож на своего персонажа, То Гаврош и Наталья –полные противоположности.

В семье Натальи и Юрия один сын, но членов семьи четверо, а недавно появился и пятый.

Кузьму 14 лет назад артисты подобрали на улице, Бублика уже две недели как забрали из приюта.

Четвероногие артисты в новой программе не участвуют, Пан Жоржик и Гаврош выступят в необычном для себя амплуа и составе. К ним присоединится соло-клоун - Дмитрий Кременецкий.

Самые любимые номера дуэта - с участием зрителей. С «подсадными утками» клоуны не работают, импровизация всегда выходит веселее.