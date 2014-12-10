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Сборная по футболу телеканала СТВ: здесь нет руководителей- только команда!

10 декабря 2014 08:48
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Они настоящая команда не только в жизни, но и на поле.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора, капитан сборной по футболу телеканала СТВ:

Мы находим время для себя, когда можно чисто по-мужски поиграть, расслабиться, погонять мяч. Здесь нет ни руководителей, ни директоров. Здесь есть только команда!

На протяжении 10 лет существует футбольная команда телеканала СТВ. И уже 10 лет они создают командный дух. Коллектив объединяет не только общая работа, но и общее увлечение.

Телеканал СТВ берёт награду не только в области журналистики, но в спорте. И хоть это и любительская, но всё же… Команда!

 

# общество # Фотофакт # Павел Кореневский # Телевидение в Беларуси # Сергей Тулупов

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