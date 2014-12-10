Бассейны в Минске: сколько их уже в городе, сколько планируют построить и где искупаться в питьевой воде

Осенью и зимой минчане, которые любят плавать, меняют морской отдых на столичные бассейны. Это хороший способ оздоровления и закалки. Плавание благотворно влияет на весь организм. Этот вид спорта улучшает кровообращение, стимулирует сердечную деятельность, укрепляет дыхательную систему, костную ткань, позвоночник, формирует осанку.

Плавание развивает выносливость, силу и гибкость. Так, многие любители большой воды снимают напряжение после трудового дня брасом или кролем.

Бассейнов сегодня в Минске уже более 200. Но это совсем не внушительная цифра.

Занятия плаванием очень популярны у населения, и на сегодня количества подобных спорткомплексов не хватает.

Сергей Михалевич, ведущий специалист группы технического надзора управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Меньше всего площади воды на 10 тысяч человек в Заводском районе – около 55 квадратных метров. Больше всего – в Первомайском – около 323 квадратных метров воды.

Жителям новых микрорайонов о бассейнах шаговой доступности пока остается только мечтать. Городские власти уже решают проблему.

В 2015 году планируется открыть девять новых бассейнов.

Сергей Михалевич, ведущий специалист группы технического надзора управления спорта и туризма Мингорисполкома

В настоящее время ведется работа по подбору земельных участков под строительство бассейнов в каждом районе Минска.

Приобщать к физической культуре, как известно, нужно с малых лет. Все новые школы Минска обзаведутся своими бассейнами. Так, 25-метровый бассейн на четыре дорожки и малый бассейн для обучения плаванию появится в общеобразовательной школе по улице Каменногорской. Также зал для плавания будет и в новой общеобразовательной школе № 61.

В 2014 году открыл двери бассейн «Трактор». На месте изжившего себя спортивного заведения появился новый современный комплекс.

Сергей Матвеенко, директор учреждения «Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта» и филиала СОК «Трактор»:

Бассейн строился по международным стандартам для качественного проведения учебно-тренировочного процесса. Основная задача будет в дальнейшем – подготовка национальных команд по плаванию. В свободное время будет предоставляться для оздоровления населения Минска.

Возможность заняться спортом здесь есть и у детей. Не только научиться плавать, но и провести соревнования смогут начинающие спортсмены.

Сергей Матвеенко, директор учреждения «Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта» и филиала СОК «Трактор»:

Этот бассейн предназначен для обучения дошкольников, школьников плаванию, детишек 5-10 лет. Сегодня здесь скомплектовано 26 групп – 200 детей. Они проходят обучение. Настоящее время «мертвое» пока. Ведется разговор с отделом образования этого района, что с января здесь будут обучаться по программе школьной уже школьники.

Важнейший вопрос для бассейнов – очистка воды. Сейчас внедряются новые технологии, основанные на использовании активированного угля. Самый главные плюс – вода не имеет неприятного запаха.

Сергей Мацкевич, директор унитарного предприятия «Вода-2000»:

Дизенфиктант, который работает в воде в соответствии с санитарными нормами, эффективен и не имеет запаха. Запах убирается активированным углем. Она питьевого качества.

Тем, кто только собирается окунуться, следует обзавестись медицинской справкой. Требование это не во всех бассейнах обязательно, но лучше заранее подстраховаться, чтобы в последний момент не испортить свой досуг, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Обязательным остается шапочка для плавания.

С учетом большого количества желающих попасть в бассейны, наиболее удобной для посещения остается первая половина дня. Вечером в столичных бассейнах чаще всего многолюдно. Но и очень весело.