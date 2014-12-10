Памятник Иосифу Сталину в Минске: знают ли горожане, где он был установлен и когда был снесен?

Время расставляет все на свои места. Былые лидеры сходят с постаментов. 62 года назад в Минске воздвигли невероятных размеров памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, который остался лишь на кадрах хроники. А знают ли минчане, где стоял Отец всех народов?

Минчане:

Знаю. Вот здесь, в уголочке на Октябрьской площади.

Наверное, не подскажу вам.

Не могу даже вспомнить.

Вот здесь, на площади, стоял примерно по центру.

Памятник Сталину был вот на этой площади в 1953 году.

Если это была площадь Сталина, значит он тут, наверное, и стоял.

Памятник Сталину был установлен здесь, на площади, где стоит Дворец Республики. Там был сквер, в сквере стоял памятник Сталину. Меня мама каждые летние каникулы привозила из Столбцов сюда. Мы проехались с ней на первом троллейбусе. Здесь стоял этот памятник.

Над памятником Вождю трудился творческий коллектив скульпторов: Заир Азгур, Андрей Бембель, Алексей Глебов и Сергей Селиханов.

Работа оказалась щепетильной. Пришлось отказаться от некоторых профессиональных уловок. Так, обычно, чтобы сбалансировать весь силуэт, немного уменьшают голову скульптуры. Бронзовый же Сталин полностью соответствовал пропорциям оригинала, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Результат работы широкая публика увидела 21 сентября 1952 года. Тогда вождь впервые взглянул на тысячи минчан с десятиметровой высоты.

Немаленькая Центральная площадь столицы была заполнена вся. История оказалась быстротечной. Памятник простоял недолго. Узнаем у минчан, когда был убрана скульптура Генералиссимуса?

Минчане:

Где-то сразу после Хрущева, когда он выступал на XX съезде, с разоблачением культа личности. Скоро его снесли.

Скорее всего, снесли его в 1956 году. Плюс-минус год.

Не знаю, 70-е какие-нибудь.

За одну ночь его убрали, утром уже его не было. Люди шли, а площадь чистенькая была.

Тихонько в часа четыре окружили тут военные, за два часа его снесли. Это было, наверное, в 1956 году.

А вот когда его снесли, так и меня здесь не было.

Памятник убрали за одну ночь 3 ноября 1961 года. К утру уже трудно было найти место, где стоял монумент.

Но это была не единственная скульптура, воздвигнутая вождю. О каких помнят минчане?

Минчане:

Нет, больше не знаю. Вот тут помню, что стоял.

Если какие-нибудь небольшие бюсты, то могли быть у крупных предприятий каких-нибудь, других административных зданий.

Около библиотеки Ленина. А еще где, я подзабыла, наверное.

Сталину был памятник на Ленинградской, напротив нашего общежития, в сквере Михайловском.

Затрудняюсь сказать, уже не помню.

Возле детского парка, недалеко от площади.

Менее величественная скульптура Сталина располагалась возле парка «Профинтер» (ныне Центральный детский парк имени Горького). А вот у входа в библиотеку имени Ленина расположилась целая композиция – мирно беседующие вожди.

Монументы исчезли из общей архитектуры города, но остались на страницах истории нашего города.