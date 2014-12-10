Памятник Иосифу Сталину в Минске: знают ли горожане, где он был установлен и когда был снесен?

Время расставляет все на свои места. Былые лидеры сходят с постаментов. 62 года назад в Минске воздвигли невероятных размеров памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, который остался лишь на кадрах хроники. А знают ли минчане, где стоял Отец всех народов?
Минчане:
Знаю. Вот здесь, в уголочке на Октябрьской площади.
Наверное, не подскажу вам.
Не могу даже вспомнить.
Вот здесь, на площади, стоял примерно по центру.
Памятник Сталину был вот на этой площади в 1953 году.
Если это была площадь Сталина, значит он тут, наверное, и стоял.
Памятник Сталину был установлен здесь, на площади, где стоит Дворец Республики. Там был сквер, в сквере стоял памятник Сталину. Меня мама каждые летние каникулы привозила из Столбцов сюда. Мы проехались с ней на первом троллейбусе. Здесь стоял этот памятник.
Над памятником Вождю трудился творческий коллектив скульпторов: Заир Азгур, Андрей Бембель, Алексей Глебов и Сергей Селиханов.
Работа оказалась щепетильной. Пришлось отказаться от некоторых профессиональных уловок. Так, обычно, чтобы сбалансировать весь силуэт, немного уменьшают голову скульптуры. Бронзовый же Сталин полностью соответствовал пропорциям оригинала, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Результат работы широкая публика увидела 21 сентября 1952 года. Тогда вождь впервые взглянул на тысячи минчан с десятиметровой высоты.
Немаленькая Центральная площадь столицы была заполнена вся. История оказалась быстротечной. Памятник простоял недолго. Узнаем у минчан, когда был убрана скульптура Генералиссимуса?
Минчане:
Где-то сразу после Хрущева, когда он выступал на XX съезде, с разоблачением культа личности. Скоро его снесли.
Скорее всего, снесли его в 1956 году. Плюс-минус год.
Не знаю, 70-е какие-нибудь.
За одну ночь его убрали, утром уже его не было. Люди шли, а площадь чистенькая была.
Тихонько в часа четыре окружили тут военные, за два часа его снесли. Это было, наверное, в 1956 году.
А вот когда его снесли, так и меня здесь не было.
Памятник убрали за одну ночь 3 ноября 1961 года. К утру уже трудно было найти место, где стоял монумент.
Но это была не единственная скульптура, воздвигнутая вождю. О каких помнят минчане?
Минчане:
Нет, больше не знаю. Вот тут помню, что стоял.
Если какие-нибудь небольшие бюсты, то могли быть у крупных предприятий каких-нибудь, других административных зданий.
Около библиотеки Ленина. А еще где, я подзабыла, наверное.
Сталину был памятник на Ленинградской, напротив нашего общежития, в сквере Михайловском.
Затрудняюсь сказать, уже не помню.
Возле детского парка, недалеко от площади.
Менее величественная скульптура Сталина располагалась возле парка «Профинтер» (ныне Центральный детский парк имени Горького). А вот у входа в библиотеку имени Ленина расположилась целая композиция – мирно беседующие вожди.
Монументы исчезли из общей архитектуры города, но остались на страницах истории нашего города.