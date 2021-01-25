Как сэкономить бюджет с помощью проверки счётчиков? Объясняет сотрудник «Минскводоканала»

Раз в месяц минчане обязаны снимать показания со счетчика, а при необходимости подать заявку на замену оборудования. Срок проверки, кстати, указан на самих счетчиках. Процедура сверки показаний водопотребления бесплатная и может сэкономить бюджет хозяев. Если интервал проверок не соблюдать, то вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг.

Николай Каминский, начальник цеха по замене и ремонту приборов учета воды УП «Минскводоканал»:

Если потребитель обратился сам в «Минскводоканал» и вызвал к себе контролера в связи с какой-то обнаруженной неисправностью, непонятной ему ситуацией, расчет будет только за последний период. То есть за последний месяц. Если это выявил контролер, то перерасчет может быть до трех лет.