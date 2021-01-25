«Потому что это нужно». Патриотическая акция «Зимний маршрут» стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала республиканская патриотическая акция «Зимний маршрут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали около 60 бойцов студенческих отрядов различных вузов страны.

Утро понедельника 25 января в северном регионе началось с трудовой акции по уборке снега на мемориальном комплексе «Рыленки» Дубровенского района. Здесь увековечена память 10 тысяч советских воинов, погибших в жестоких боях с октября 1943-го по июнь 1944-го. В 2020 году комплекс был реконструирован и торжественно открыт в День Победы.

Маргарита Студенкова, студентка Полоцкого госуниверситета:

Мы будем ездить еще по многим местам Витебской области. Потому что это нужно. Это важно знать. И важно посвящать в это других людей, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто.

Наталья Василевич, студентка Гродненского медицинского университета:

Мне хотелось еще в середине учебного года чем-то таким заняться. И, в принципе, мне очень нравится работать с людьми и помогать им. А вот эти наши трудовые акции, я считаю, очень полезны для современной молодежи. Позволяют воспитывать любовь и патриотизм.