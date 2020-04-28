Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Здесь проблема сейчас. Потому что в разных школах идут разные трактовки вот этого «дистанционного» образования, которого у нас нет. Но некоторые школы, которые пытаются – учителя – наладить этот вопрос. В некоторых школах оно не делается. И есть проблема – а «н» ставить? Если его нет. Он же выполняет задание. Значит, он что-то делает, значит, можно ставить оценки. Другие говорят, идёт трактовка: нельзя ставить оценки, потому что его нет, как такового, физически. Я думаю, нужно начать решение этой проблемы с того, чтобы дать чёткое разъяснение: можно ли, всё-таки, применять эти дистанционные методы и выставлять оценки, или же это индивидуальный план, который подразумевает, что ты находишься на, скажем так, домашнем обучении и потом ты сдаёшь аттестацию по всем предметам.

Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Средняя школа – там, всё-таки, есть индивидуальные планы.