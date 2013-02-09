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Министерство образования Беларуси: В 2013 году шестой школьный день должен наполниться новым содержанием

09 февраля 2013 13:24
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Новости Беларуси. Минск в эти дни собрал лучших педагогов и специалистов системы образования. Всех их объединила одна тема: как сделать шестой учебный день недели максимально эффективным и интересным для учеников.

Участники семинара посетили минские школы, творческие презентации, где вместе с учителями-практиками попытались найти новые подходы в системе современного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
В наступившем году шестой школьный день должен наполниться новым содержанием, хотя за десятилетнюю историю, я думаю, накоплен новый опыт и конкретные площадки для того, чтобы распространить этот опыт по стране. И сегодня, посещая это учреждение, другие учреждения Минска, как раз представители органов управления образования регионов изучают опыт, сопоставляют с тем, что происходит у них в регионах.

# общество # Государственная политика в области образования # Министерство образования Республики Беларусь # Государственная политика # Виктор Якжик

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