Министерство образования Беларуси: В 2013 году шестой школьный день должен наполниться новым содержанием

Новости Беларуси. Минск в эти дни собрал лучших педагогов и специалистов системы образования. Всех их объединила одна тема: как сделать шестой учебный день недели максимально эффективным и интересным для учеников.

Участники семинара посетили минские школы, творческие презентации, где вместе с учителями-практиками попытались найти новые подходы в системе современного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

В наступившем году шестой школьный день должен наполниться новым содержанием, хотя за десятилетнюю историю, я думаю, накоплен новый опыт и конкретные площадки для того, чтобы распространить этот опыт по стране. И сегодня, посещая это учреждение, другие учреждения Минска, как раз представители органов управления образования регионов изучают опыт, сопоставляют с тем, что происходит у них в регионах.