Новости Беларуси. Путешественник Федор Конюхов намерен установить на Северном полюсе крест, сделанный белорусским священником. В путь знаменитый исследователь отправится в апреле.

Вместе с карельским путешественником Виктором Симоновым Федор Конюхов впервые пройдет по непокоренному никем маршруту. Это 4 тысячи км в Арктике, в том числе по дрейфующим льдинам и по территории Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что Конюхов, который имеет сан православного священника, уже устанавливал кресты в труднодоступных местах и в том числе на мысе Горн в Чили.