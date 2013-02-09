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Путешественник Федор Конюхов намерен установить на Северном полюсе крест, сделанный белорусским священником

09 февраля 2013 13:09
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Новости Беларуси. Путешественник Федор Конюхов намерен установить на Северном полюсе крест, сделанный белорусским священником. В путь знаменитый исследователь отправится в апреле.

Вместе с карельским путешественником Виктором Симоновым Федор Конюхов впервые пройдет по непокоренному никем маршруту. Это 4 тысячи км в Арктике, в том числе по дрейфующим льдинам и по территории Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что Конюхов, который имеет сан православного священника, уже устанавливал кресты в труднодоступных местах и в том числе на мысе Горн в Чили.

# общество # Путешествия # Федор Конюхов

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