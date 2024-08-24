Как сделать невозможное возможным? Расскажет книга «Творец своей судьбы Алексей Талай»

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«Творец своей судьбы Алексей Талай». Так называется новая книга белорусского автора Валерии Стецко. Посвящена она герою нашего времени, паралимпийскому чемпиону, спортивному и общественному деятелю, а также счастливому мужу и отцу четверых детей.

Валерия Стецко, автор книги:

Это хоть и биография Алексея Талая, но рассказывают ее не только он сам, но и близкие ему люди. Друзья, члены семьи, коллеги, тренеры. Люди, которые каждый день помогают ему на его непростом, но безумно увлекательном пути.

Многие, кто сталкивается с Алексеем Талаем, задают себе вопрос, как у него это получается, как человек без рук, без ног может успевать столько всего и делать столько полезных дел. Собственно, в этой книге его близкие, его семья и, конечно же, он сам на этот вопрос ответили.