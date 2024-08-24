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«Город чтит свои корни». Новогрудок продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания

24 августа 2024 14:32
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Первая столица Великого княжества Литовского и место коронации князя Миндовга. Один из древнейших городов Беларуси Новогрудок отмечает 980-летие первого летописного упоминания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Город чтит свои корни». Новогрудок продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания-2

На главной сцене выступают популярные белорусские и российские артисты, а также творческие коллективы из городов-побратимов Новогрудка. На Замковой горе развернулся «Рыцарский стан», а на одной из центральных улиц «Город мастеров. В райцентре сегодня особенно шумно и многолюдно. На праздник приехали гости со всей страны.

«Город чтит свои корни». Новогрудок продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Здесь поистине особая атмосфера, потому что витает дух творчества, мы видим очень талантливых людей. И очень важно, что город чтит свои корни, свои традиции, которые берут свое начало практически тысячу лет назад.

«Город чтит свои корни». Новогрудок продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания-6

Впечатления зашкаливают. Только что зашли, и настолько приятно. И музыка хорошая, люди такие радостные, и нам настроение прекрасное подняли. В общем, солнышко светит, мир на земле, радость на душе.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Новогрудка, будут продолжаться до поздней ночи.

# Культура

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