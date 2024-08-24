«Город чтит свои корни». Новогрудок продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания

Первая столица Великого княжества Литовского и место коронации князя Миндовга. Один из древнейших городов Беларуси Новогрудок отмечает 980-летие первого летописного упоминания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главной сцене выступают популярные белорусские и российские артисты, а также творческие коллективы из городов-побратимов Новогрудка. На Замковой горе развернулся «Рыцарский стан», а на одной из центральных улиц «Город мастеров. В райцентре сегодня особенно шумно и многолюдно. На праздник приехали гости со всей страны.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Здесь поистине особая атмосфера, потому что витает дух творчества, мы видим очень талантливых людей. И очень важно, что город чтит свои корни, свои традиции, которые берут свое начало практически тысячу лет назад.