Аграрии Брестской области продолжают отмечать «Дожинки»
Конкурс на лучший каравай, выставка сельских подворий и праздничное шествие лидеров жатвы. Аграрии Брестской области, которые первыми в стране завершили уборочную страду, продолжают отмечать «Дожинки». Сегодня, 24 августа, праздник урожая в трех районах: Ивановском, Кобринском и Жабинковском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агрогородок «Ракитница» героев жатвы встретил тепло и солнечно. Поддержать комбайнеров, водителей, инженеров, всех, кто принимал участие в сборе урожая, пришли сотни местных жителей. Хлеборобы всех хозяйств потрудились на славу. Но нынешняя уборочная кампания запомнится не только высокими результатами, но и тем, что в поле вышли как никогда рано. Уже в конце второй декады июня убирали озимый ячмень. И как результат аграрии Жабинковского района могут похвастаться неплохим урожаем. Они намолотили более 50 тысяч тон зерна при средней урожайности 39 центнеров с гектара.
Юрий Антонович, водитель сельхозпредприятия «Орепичи»:
Старание и труд – и результат налицо. В первую очередь необходимо смотреть за состоянием автомобиля, который меня в эту страду не подвел ни разу.
Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Бресткого облисполкома:
Результат у нас достаточно достойный, и благодарность искренняя за этот результат всем нашим хлеборобам, всем труженикам сельского хозяйства, которые на каждом этапе выращивания вложили свой вклад. Это и сев, и уходные работы, и итог – уборка урожая.
В целом хлеборобы Брестской области этим летом традиционно работали с полной отдачей, чтобы каравай региона получился особенно щедрым. Всего 2 % не хватило, чтобы побить рекорд прошлого года. Валовой намолот зерна в южном регионе превысил 1 миллион 300 тысяч тонн без учета рапса. На полях работали 1 380 комбайнов. Есть механизаторы, которые намолотили более 5 тысяч тонн зерна. Лучших ждут на областных «Дожинках», которые пройдут в сентябре в Микашевичах.