Аграрии Брестской области продолжают отмечать «Дожинки»

Конкурс на лучший каравай, выставка сельских подворий и праздничное шествие лидеров жатвы. Аграрии Брестской области, которые первыми в стране завершили уборочную страду, продолжают отмечать «Дожинки». Сегодня, 24 августа, праздник урожая в трех районах: Ивановском, Кобринском и Жабинковском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агрогородок «Ракитница» героев жатвы встретил тепло и солнечно. Поддержать комбайнеров, водителей, инженеров, всех, кто принимал участие в сборе урожая, пришли сотни местных жителей. Хлеборобы всех хозяйств потрудились на славу. Но нынешняя уборочная кампания запомнится не только высокими результатами, но и тем, что в поле вышли как никогда рано. Уже в конце второй декады июня убирали озимый ячмень. И как результат аграрии Жабинковского района могут похвастаться неплохим урожаем. Они намолотили более 50 тысяч тон зерна при средней урожайности 39 центнеров с гектара.

Юрий Антонович, водитель сельхозпредприятия «Орепичи»:

Старание и труд – и результат налицо. В первую очередь необходимо смотреть за состоянием автомобиля, который меня в эту страду не подвел ни разу.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Бресткого облисполкома:

Результат у нас достаточно достойный, и благодарность искренняя за этот результат всем нашим хлеборобам, всем труженикам сельского хозяйства, которые на каждом этапе выращивания вложили свой вклад. Это и сев, и уходные работы, и итог – уборка урожая.