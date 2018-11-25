Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым.
Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым.
Юлия Огнева, СТВ:
Прозвучали четкие поручения по арендному жилью. Вот города-спутники…
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
По городам-спутникам организационные вопросы практически решены. Сейчас мы будем решать вопрос именно по увеличению строительства жилья по принципу «дом-работа». Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую.
Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений.
Больше подробностей интервью здесь