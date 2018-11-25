Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

По городам-спутникам организационные вопросы практически решены. Сейчас мы будем решать вопрос именно по увеличению строительства жилья по принципу «дом-работа». Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую.