Прямой эфир

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса

25 ноября 2018 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О будущем строительной отрасли говорили с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Кухаревым.

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса -1

Юлия Огнева, СТВ:
Прозвучали четкие поручения по арендному жилью. Вот города-спутники…

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса -4

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
По городам-спутникам организационные вопросы практически решены. Сейчас мы будем решать вопрос именно по увеличению строительства жилья по принципу «дом-работа». Мы предлагаем человеку, что кроме дома, можем построить ему или встроенное помещение, или отдельно стоящее, которое ему позволит заниматься бизнесом. Ну, то есть открыть магазин, парикмахерскую.

Банк развития поможет Беларуси в строительстве вспомогательных помещений для бизнеса -7

Уже проработан вопрос Банком развития в той части, что они окажут кредитную поддержку по доступным льготным кредитам для строительства этих вспомогательных помещений.

Больше подробностей интервью здесь

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки
25 ноября 2018 13:14

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»
25 ноября 2018 12:01

О белорусской стройотрасли, детском «Евровидении» и лучшем студенте страны. Анонс итоговой программы «Неделя»

«Впереди жизнь, нужно друг друга беречь»: как прожить вместе не меньше 50 лет рассказали юбиляры из Минска
24 ноября 2018 19:08

«Впереди жизнь, нужно друг друга беречь»: как прожить вместе не меньше 50 лет рассказали юбиляры из Минска