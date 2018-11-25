По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

Новости Беларуси. По льду со скоростью до 150 километров в час. Для спасения людей на водоемах в Беларуси появились аэролодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре судна, которым не страшны ни вода, ни снег передали в Гомельскую, Гродненскую, Витебскую и Минскую области. Новинку испытала на прочность и наша коллега Анастасия Аласания.

Ирина и Лариса моржами себя не считают. Но лето для них закончилось так быстро, что дамы решили продлить купальный сезон-2018. Минус 4 на градуснике, а новички в закалке с удовольствием согласились поучаствовать в спасательном эксперименте.

Лариса Боярина, жительница Новолукомля:

Это очень важно, потому что когда у человека что-то случается, это испуг. А испуг – это тяжело на воде.

На вооружение спасателей Беларуси прибыли четыре аэролодки. Ежегодно в стране только в зимний период тонут несколько десятков человек. Спасают – еще больше. Такие лодки (их, кстати, называют «пираньями») смогут сильно изменить ситуацию.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

Это судно того стоит по скорости и преимуществу на время спасения. Можно спасти человеческие жизни. Это необходимое судно, особенно для нашей Витебской области обводненной.

Витебскую передали в Новолукмль. Здесь озеро, которое на треть никогда не замерзает. Соответственно лед всегда хрупкий, а льдины периодически отрывает вместе с рыбаками.

Леонид Пашков, начальник Новолукомльской спасательной станции:

Когда мы подъехали, они уже вдвоем стояли на льдине уже по колено в воде. Ничего не оставалось, как на скорости нам на лодке выбраться на льдину волной. Нас как бы захлестнуло, то есть обратного хода уже не было.

Чтобы добраться до утопающего по тонкому льду, обычно используют ручную пластиковую лодку. А это небезопасно для самого спасателя. С новинкой все гораздо проще.

Анастасия Аласания, СТВ:

На льду аэролодка разгоняется до 150 километров в час, по воде идет 110. А значит, шансы на спасение увеличиваются минимум вдвое. И это если учитывать только скоростные преимущества.