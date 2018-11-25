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По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки

25 ноября 2018 13:14
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Новости Беларуси. По льду со скоростью до 150 километров в час. Для спасения людей на водоемах в Беларуси появились аэролодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-1

Четыре судна, которым не страшны ни вода, ни снег передали в Гомельскую, Гродненскую, Витебскую и Минскую области. Новинку испытала на прочность и наша коллега Анастасия Аласания.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-4

Ирина и Лариса моржами себя не считают. Но лето для них закончилось так быстро, что дамы решили продлить купальный сезон-2018. Минус 4 на градуснике, а новички в закалке с удовольствием согласились поучаствовать в спасательном эксперименте.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-7

Лариса Боярина, жительница Новолукомля:
Это очень важно, потому что когда у человека что-то случается, это испуг. А испуг – это тяжело на воде.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-10

На вооружение спасателей Беларуси прибыли четыре аэролодки. Ежегодно в стране только в зимний период тонут несколько десятков человек. Спасают – еще больше. Такие лодки (их, кстати, называют «пираньями») смогут сильно изменить ситуацию.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-13

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Это судно того стоит по скорости и преимуществу на время спасения. Можно спасти человеческие жизни. Это необходимое судно, особенно для нашей Витебской области обводненной.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-16

Витебскую передали в Новолукмль. Здесь озеро, которое на треть никогда не замерзает. Соответственно лед всегда хрупкий, а льдины периодически отрывает вместе с рыбаками.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-19

Леонид Пашков, начальник Новолукомльской спасательной станции:
Когда мы подъехали, они уже вдвоем стояли на льдине уже по колено в воде. Ничего не оставалось, как на скорости нам на лодке выбраться на льдину волной. Нас как бы захлестнуло, то есть обратного хода уже не было.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-22

Чтобы добраться до утопающего по тонкому льду, обычно используют ручную пластиковую лодку. А это небезопасно для самого спасателя. С новинкой все гораздо проще.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-25

Анастасия Аласания, СТВ:
На льду аэролодка разгоняется до 150 километров в час, по воде идет 110. А значит, шансы на спасение увеличиваются минимум вдвое. И это если учитывать только скоростные преимущества.

По льду до 150 км/ч: для спасения людей в Беларуси появились аэролодки-28

Теперь ОСВОД в Новолукомле может одновременно спасти до 5 человек. Лодка, хоть и резиновая, но устойчивая. Воздух запускается в изолированные баллоны. Днище – в виде чешуи, что позволяет двигаться по льду и по снегу. И при отчаливании здесь теперь говорят не «отдать швартовые», а «от винта». От аэровинта…

# МЧС Беларуси # общество # Лариса Боярина # Александр Мясоедов # Леонид Пашков # Анастасия Аласания # Фотофакт

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