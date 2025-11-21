Впервые в истории Беларуси – 10 курсантов Академии авиации сдали госэкзамен
Впервые в истории страны: выпуск пилотов гражданской авиации. 10 курсантов, проходивших обучение в белорусской Академии авиации, сегодня, 21 ноября сдали госэкзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого курсанта за спиной уже около 150 часов, проведенных за штурвалом самолета.
Выпускникам на первом месте работы придется пересесть на другой тип лайнеров – в зависимости от авиакомпании. Отметим, обучение длилось 4,5 года. Покорять небо студенты начали после второго курса. Сначала виртуально на полнопилотажном тренажере, который позволяет смоделировать любые погодные условия, а также поломки борта.
Яна Пасиницкая, выпускница Белорусской государственной академии авиации:
Специальность инженера помогает понимать, как работает система самолета, и с этой специальностью можно будет устроиться на какие-нибудь предприятия или инженером авиационной организации. Приходилось тяжело, но знания усваивались, приходило понимание, сознание. И после первой практики летной было такое большое желание уже летать, и учебный год длился так долго, все ждали лета, чтобы уже выйти на летную практику и скорее полетать.
Первых выпускников академии ждут в авиакомпаниях пассажирских перевозок, а также авиационно-спасательном учреждении при МЧС Беларуси. Отметим, заказчики кадров принимали активное участие в процессе обучения.
Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Мы сделали все необходимое и достаточное для решения важнейшей государственной задачи. Я хотел бы поздравить своих коллег и, в первую очередь, курсантов, наших выпускников с тем, что мы впервые в истории нашего государства осуществляем выпуск пилотов-инженеров в гражданском авиации. Прежде чем открывать специальность подготовки, были проработаны все вопросы, включая вопросы кадрового обеспечения. И, конечно, очень важно, что в процессе подготовки ребята взаимодействуют как с кадровыми педагогами академии, так и со специалистами-практиками авиакомпании «Белавиа» и других авиационных организаций.
Авиатранспортная отрасль в Беларуси развивается: появляются новые маршруты, внедряются современные технологии авиаремонта. Кроме того, белорусские предприятия задействованы в российских авиастроительных проектах. Продолжается совместная работа по созданию самолета «Освей» – для замены устаревших типов.