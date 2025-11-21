Впервые в истории Беларуси – 10 курсантов Академии авиации сдали госэкзамен

Впервые в истории страны: выпуск пилотов гражданской авиации. 10 курсантов, проходивших обучение в белорусской Академии авиации, сегодня, 21 ноября сдали госэкзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого курсанта за спиной уже около 150 часов, проведенных за штурвалом самолета.

Выпускникам на первом месте работы придется пересесть на другой тип лайнеров – в зависимости от авиакомпании. Отметим, обучение длилось 4,5 года. Покорять небо студенты начали после второго курса. Сначала виртуально на полнопилотажном тренажере, который позволяет смоделировать любые погодные условия, а также поломки борта.

Яна Пасиницкая, выпускница Белорусской государственной академии авиации:

Специальность инженера помогает понимать, как работает система самолета, и с этой специальностью можно будет устроиться на какие-нибудь предприятия или инженером авиационной организации. Приходилось тяжело, но знания усваивались, приходило понимание, сознание. И после первой практики летной было такое большое желание уже летать, и учебный год длился так долго, все ждали лета, чтобы уже выйти на летную практику и скорее полетать.