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Все экспонаты были изъяты у контрабандистов. Рассказываем о Брестском музее спасённых ценностей

23 ноября 2023 14:11
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Анастасия Макеева, корреспондент:
В народе говорят, что здесь лечатся искусством. Музей спасенных ценностей называют брестским Лувром. Все предметы, которые находятся здесь, были изъяты на белорусской таможне и сегодня стали настоящим достоянием для современников. Отправляемся в сокровищницу.

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С 1989 года в мире прекрасного побывало более 1,5 миллиона человек. 10 залов озаряют около 400 предметов. Пейзажи, портреты, иконы, мебель, светская ювелирка, посуда. Экскурсия здесь, что лекция по мировой художественной культуре от XVI до начала XX века.

Все экспонаты были изъяты у контрабандистов. Рассказываем о Брестском музее спасённых ценностей-1

Алла Россинская, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
Главными героями нашего музея являются таможенники. Если бы не они, вряд ли в нашем городе был бы музей. Антигерои – контрабандисты. Например, один из них решил вывезти эту икону. Он распилил ее на 6 частей, пришлось нашему реставратору соединять их.

Все экспонаты были изъяты у контрабандистов. Рассказываем о Брестском музее спасённых ценностей-4

Роскошная мебель XIX века – предмет особой гордости. Правда, историю от 90-х таможенники еще долго будут вспоминать с улыбкой. По дороге из Латвии в Германию вскрыли фуру с сухим молоком. В мешках оказалось несметное богатство: дамский столик для умывания, часы и другие ценности.

Подробности в видео.

# Музеи Бреста # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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