Все экспонаты были изъяты у контрабандистов. Рассказываем о Брестском музее спасённых ценностей

Анастасия Макеева, корреспондент:

В народе говорят, что здесь лечатся искусством. Музей спасенных ценностей называют брестским Лувром. Все предметы, которые находятся здесь, были изъяты на белорусской таможне и сегодня стали настоящим достоянием для современников. Отправляемся в сокровищницу.

50 единиц техники и эксклюзивные экспонаты. Где можно увидеть старинные паровозы – подробности здесь.

С 1989 года в мире прекрасного побывало более 1,5 миллиона человек. 10 залов озаряют около 400 предметов. Пейзажи, портреты, иконы, мебель, светская ювелирка, посуда. Экскурсия здесь, что лекция по мировой художественной культуре от XVI до начала XX века.