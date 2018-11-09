Прямой эфир

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»

09 ноября 2018 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Агротехнологии, энергоэффективность и новые модели роботов: молодежь Заводского района представила новые идеи для Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»-1

В 8-й раз стартовал проект «100 идей для Беларуси». Сегодня – районный этап. Студенты вузов и колледжей представили автоматические установки пожаротушения, которые помогут ликвидировать огонь ещё быстрее.

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»-4

Придумали и робота Аватара. Он поможет детям-инвалидам социализироваться. С помощью смартфона из дома можно подключиться к роботу и наблюдать за окружающим миром, общаться со сверстниками. Победителей определят в трех возрастных группах. Финал – в феврале.

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»-7

Ян Прохоревич, студент УО «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»:
На планшете может образоваться лицо ребенка или, если ребенок чего-то стесняется или боится, он может выбрать аватар. В дальнейшем планируется сделать так, чтобы был захват мимики. И этот аватар мог бы передавать мимику самого ребенка.

Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»-10

Алексей Мелещеня, депутат Минского городского Совета депутатов:
Молодые люди, которые полны решимости что-то новое продвинуть, некоторые вещи могут не учитывать. Поэтому создается экспертное сообщество, чтобы увидеть изюминку в этих проектах и помочь в последующем либо развить проект, либо подсказать какие есть шероховатости.

# Белорусская наука # общество # Алексей Мелещеня # Ян Прохоревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске
09 ноября 2018 18:55

Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста
09 ноября 2018 18:44

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны
09 ноября 2018 18:44

Что происходит в метро ночью: зачем по рельсам ходят люди с музыкальным слухом и как считают жетоны