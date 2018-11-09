Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Агротехнологии, энергоэффективность и новые модели роботов: молодежь Заводского района представила новые идеи для Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 8-й раз стартовал проект «100 идей для Беларуси». Сегодня – районный этап. Студенты вузов и колледжей представили автоматические установки пожаротушения, которые помогут ликвидировать огонь ещё быстрее.

Придумали и робота Аватара. Он поможет детям-инвалидам социализироваться. С помощью смартфона из дома можно подключиться к роботу и наблюдать за окружающим миром, общаться со сверстниками. Победителей определят в трех возрастных группах. Финал – в феврале.

Ян Прохоревич, студент УО «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»:

На планшете может образоваться лицо ребенка или, если ребенок чего-то стесняется или боится, он может выбрать аватар. В дальнейшем планируется сделать так, чтобы был захват мимики. И этот аватар мог бы передавать мимику самого ребенка.