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Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске

09 ноября 2018 18:55
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Новости Беларуси. Обучение детей с ограниченными возможностями. Научно-практический семинар «Инклюзивное процессы в образовании» прошел в Минском областном институте развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске-1

На семинаре педагоги обсудили организацию инклюзивного обучения и воспитания, рассмотрели способы оказания психологической поддержки родителей. Перед белорусскими коллегами выступили и сотрудники российских университетов. Мероприятие приурочено к 25-летию существования на Минщине системы специального образования.

Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске-4

Светлана Феклистава, заместитель директора Института инклюзивного образования БГПУ:
Это проблема очень важна, это проблема очень сложная. Она касается включения детей с особенностями психо-физического развития в общий образовательный процесс.

Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске-7

Всего участниками семинара стали около 150 руководителей и педагогов. Кстати, была организована и культурная программа: гостей порадовали концертом, а также представили выставку детей с нарушением слуха.

Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске-10

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Светлана Феклистава # Фотофакт

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