Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске

Новости Беларуси. Обучение детей с ограниченными возможностями. Научно-практический семинар «Инклюзивное процессы в образовании» прошел в Минском областном институте развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На семинаре педагоги обсудили организацию инклюзивного обучения и воспитания, рассмотрели способы оказания психологической поддержки родителей. Перед белорусскими коллегами выступили и сотрудники российских университетов. Мероприятие приурочено к 25-летию существования на Минщине системы специального образования.

Светлана Феклистава, заместитель директора Института инклюзивного образования БГПУ:

Это проблема очень важна, это проблема очень сложная. Она касается включения детей с особенностями психо-физического развития в общий образовательный процесс.