Как развлечься школьнику на каникулах? Три идеи для активного отдыха

Мария Кронда, корреспондент:

Вот и наступило долгожданное лето и что самое приятное – не только на календаре. Насладиться им в полной мере разрешается школьникам. А составлю-ка я им компанию.

И все-таки факт: города постепенно возвращаются к активной жизни. Вырваться из домашнего заточения – мечта каждого ребенка. А тут куда ни глянь – сплошной парк развлечений под открытым небом. Гироскутеры, самокаты, сегвеи – «аттракционы на колесах» буквально на каждом шагу. А любителям покрутить педальки – добро пожаловать за штурвал катамарана! Но сперва проходим инструкцию по технике безопасности.

Клара Городецкая, инструктор по технике безопасности:

Рассказываем, что на катамаране вставать нельзя, чтобы они были внимательными по сторонам, ходят баржи по озеру, чтобы к берегу не подплывали, не снимали жилеты, не менялись местами во время движения, соблюдали меры осторожности.

Катамараны – всегда в топе летних развлечений. Отправляемся в круиз! Алексей Муравицкий, инструктор по технике безопасности:

Мария, для того, чтобы покататься на катамаране, нужно обязательно надеть жилет, его снимать до конца поездки категорически запрещено. К берегам причаливать также нельзя, спиртные напитки распивать опять же запрещено. От фонтана держим дистанцию.

И какие открываются пейзажи! Сплошное удовольствие! Мария Кронда:

Механизм действий прост: крути педали и делай жизнерадостные селфи.

К тому же уединенный променад на двухместном катамаране настроит на одну волну и добавит каплю романтизма. Например, оператору наш «водный рейв» однозначно пришелся по нраву.

Возвращаемся на сушу за порцией адреналина. Роликовые коньки – то, что нужно. Экипируемся по всем правилам и вперед!

Мария Кронда:

На роликовых коньках в последний раз я стояла, наверное, в классе 8. И, как можно заметить, навыки свои я растеряла. Но еще не все потеряно.

Сгибаем колени и делаем движение «елочка». И, как видим, настойчивым покоряются даже ролики. А, коль скорость – не ваша стихия, берите другие высоты. Мария Кронда:

Если из вас вьют веревки – плетите из них канаты. Но мы предлагаем кое-что поинтереснее.

Веревочный городок – рай для настоящих «тарзанов». Побороть свой страх высотой в 8 метров решаются самые отважные. Виталий Саврун, инструктор веревочного городка:

С трех лет у нас детки приходят. Вот нижняя трасса, там существует тарзаночка 12 м и до 1.40 м, детки приходят туда.

Также у нас есть «Суперловкость» – это оранжево-синий уровень. «Суперсмелость» достаточно сложная. Также есть третий уровень «Супергерой», он находится 7-8 м от земли, достаточно сложный, даже взрослые не все проходят.

Здесь прорабатываются все мышцы тела даже те, которые не включаются в повседневной жизни.

Уверенности придают прочные тросы, которые в случае неверного шага, уберегут от падения с высоты. Виталий Саврун:

Это называется обвязка, вот это карабины, один карабин – несъемный, надевается в начале трассы и снимается в конце, второй – съемный.