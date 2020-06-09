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Снят запрет на лов большинства видов рыбы в Витебской области

09 июня 2020 07:00
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Новости Беларуси. Для законопослушных любителей рыбной ловли приятная новость: с этого дня разрешен вылов большинства видов рыбы в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снят запрет на лов большинства видов рыбы в Витебской области-1

Таким образом, теперь по всей стране можно ловить рыбу на пять крючков, но не более 5 килограммов в сутки на человека (за исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает эту норму).

Снят запрет на лов большинства видов рыбы в Витебской области-4

30 мая запрет перестал действовать в Минской, Могилевской и Гродненской областях. Еще раньше – 18 мая – в Брестской и Гомельской. В то же время в южных областях сохраняется запрет на лов сома. Здесь он действует по 20 июня. В остальных регионах страны – по 1 июля.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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