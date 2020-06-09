Снят запрет на лов большинства видов рыбы в Витебской области

Новости Беларуси. Для законопослушных любителей рыбной ловли приятная новость: с этого дня разрешен вылов большинства видов рыбы в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, теперь по всей стране можно ловить рыбу на пять крючков, но не более 5 килограммов в сутки на человека (за исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает эту норму).