До +32ºС. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Всю рабочую неделю будет преобладать юго-восточный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе сейчас наблюдается очаг самых высоких температур, потому на большей части территории нашей страны тоже установится жаркая погода. 9 июня влияние окажет атмосферный фронт, который сместится к нам с соседней Польши: пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы слабый туман.