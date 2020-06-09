До +32ºС. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Всю рабочую неделю будет преобладать юго-восточный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Всю рабочую неделю будет преобладать юго-восточный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе сейчас наблюдается очаг самых высоких температур, потому на большей части территории нашей страны тоже установится жаркая погода.
9 июня влияние окажет атмосферный фронт, который сместится к нам с соседней Польши: пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы слабый туман.
По востоку страны будет без осадков и воздух прогреется до плюс 32ºС. При этом в отдельных регионах 30-градусная жара сохранится до конца недели. Холодный атмосферный фронт заденет только север Беларуси – там станет свежее.
Учитывайте эту информацию и берегите себя!