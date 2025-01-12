Зарплаты соцработников вырастут на 30%

В среднем на 30 % вырастут зарплаты работников соцзащиты Беларуси. Это будет достигнуто за счет увеличения с нового года надбавок для занятых в данной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В среднем на 30 % вырастут зарплаты работников соцзащиты Беларуси. Это будет достигнуто за счет увеличения с нового года надбавок для занятых в данной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения затронут более 40 тысяч человек, причем это не только непосредственно соцработники, но и медперсонал, экономисты, юристы и бухгалтеры. Вместе они помогают наиболее уязвимым категориям граждан: пожилым, людям с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.
Несмотря на то, что эта работа не из простых, в сферу социальной защиты населения постоянно приходят новые люди. В 2024-м в Минске встретили более полусотни молодых специалистов. Накануне их торжественно посвятили в профессию.
Вероника Макдзюк, специалист по социальной работе Территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:
Очень хотелось помогать людям, и когда я увидела специальность «Специалист по социальной работе», меня это очень вдохновило. Мне показалось, что это прямо то, что мне надо. Поступила в колледж сферы обслуживания, ни капельки не пожалела. У нас много времени посвящалось практике.
Я проходила практику в центре Партизанского района, куда и пошла работать. Коллектив очень хороший, если что, всегда идут навстречу. Условия работы тоже. Никогда не было никаких проблем. Оплата труда тоже достойная.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
На сегодняшний день идет в отрасли очень хорошая, продуктивная работа, в том числе и по омоложению кадров, по сменяемости кадров. Нас очень радует, что молодые люди приходят к нам в отрасли. Более 2,3 тысячи человек (молодых специалистов) до 31 года работают в отрасли.
5 января отмечался День работников социальной защиты. К этому приурочили чествование лучших. Именно благодаря им достигается устойчивое развитие социальной службы, в том числе в Минске. К слову, в столице сейчас функционирует семь пансионатов для взрослых и один для детей. Также работают 10 территориальных центров социального обслуживания населения.