Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии

Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Насколько в Минске большой спрос на аттестованных экскурсоводов – узнали у эксперта Екатерина Забенько, ведущая:

В целом сезон туристический 2025 года каким, на ваш взгляд, выдался?

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

В целом он выдался удачным и хорошим. Но моя роль искать все то, в чем должно быть развитие роста инвестиций. Соответственно, как раз таки моя задача больше смотреть, что успешное, но может быть лучше или там, где есть какая-то недоработка и нужно обязательно что-то исправить. Самое важное – это рост внутреннего белорусского туризма в нашу столицу и наших жителей города Минска в другие областные центры Республики Беларусь. Сегодня, наверное, есть смысл сказать о развитии бизнес-тревела – делового и корпоративного туризма, которому не хватает дополнительной возможности, инфраструктуры, даже где-то креатива. Но нужно отдать должное, что городские власти и частный минский столичный бизнес стараются. Но надо догонять, потому что 2026 год грядущий отмечен небольшим спадом внутри самого российского рынка. Это значит, что мы становимся еще более привлекательны в силу менее дорогостоящей логистики чем Узбекистан, Азербайджан и дружественное зарубежье для Москвы.