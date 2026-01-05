Прямой эфир

Насколько в Минске большой спрос на аттестованных экскурсоводов – узнали у эксперта

05 января 2026 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии

Екатерина Забенько, ведущая:
Насколько остро в Беларуси стоит вопрос аккредитованных экскурсоводов? Действительно, насколько от них зависит то, какое впечатление от нашего города, от нашей страны получат туристы?

Насколько в Минске большой спрос на аттестованных экскурсоводов – узнали у эксперта-2

Оксана Жукова, заведующая отделом научно-просветительской работы Музея истории Минска, аккредитованный экскурсовод, «Минчанин года»:
Все зависит от того, какой спрос на посещение Минска и Беларуси. От этого, конечно, растет спрос и на аккредитованных экскурсоводов. Образование получают все, оно профессиональное. Все зависит еще и от спроса. Что интересует гостей, например, столицы? Какие маршруты, какие объекты, какие путешествия? Это дает возможность разрабатывать новые маршруты тем же аттестованным экскурсоводам.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Оксана Жукова # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии
05 января 2026 14:50

Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром
05 января 2026 14:40

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром

Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные
05 января 2026 14:20

Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные