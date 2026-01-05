Насколько в Минске большой спрос на аттестованных экскурсоводов – узнали у эксперта

Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Каким был туристический сезон 2025 – узнали у председателя правления Республиканского союза туриндустрии

Екатерина Забенько, ведущая:

Насколько остро в Беларуси стоит вопрос аккредитованных экскурсоводов? Действительно, насколько от них зависит то, какое впечатление от нашего города, от нашей страны получат туристы?