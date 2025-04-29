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Мне повезло, что я стал многодетным отцом! Белорус рассказал, каково это – быть папой тройняшек

29 апреля 2025 12:54
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Мне повезло, что я стал многодетным отцом! Белорус рассказал, каково это – быть папой тройняшек-1

Игорь Завирахин, отец тройняшек, специалист по производству дизайнерской мебели:
В нашей семье трое детей. Мальчик и две девочки. Мальчика зовут Рома, а двух девочек зовут Маргарита и Зарина. Мы когда ехали с УЗИ из больницы, я был рад, что было трое, а не двое. Я не знаю почему. Когда я узнал, что у меня родились сразу трое детей, у меня была радость. Потом какое-то осознание, а потом страх. Страх перед неизвестностью.

Я уже думал, как мы, где расположимся, какую коляску, где найти. Я все подготовил. Я помогал своей супруге кормить, ухаживать за детьми, давал ей какое-то время, чтобы она сама отдохнула, потому что это было очень тяжело. Беспокойными ночами, когда дети ночью капризничали, плакали, мы с Анастасией по очереди давали друг другу отдохнуть.

Подробности в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси

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