Зачем журналистам искусственный интеллект? Мнение министра информации

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Искусственный интеллект – это не только возможность сгенерировать какой-то текст. Приведу простой пример, чтобы это проще было объяснить. Мы в свое время на телеканале решили перед Новым годом скреативить и сделать плакаты новогодние, то есть новогодний календарь с лицами наших ведущих. А для руководителя, ведь я почему говорю, что дай творческим людям возможности, для руководителя было важно, что не надо будет нанимать гримеров, фотографов, не надо будет арендовать платья, вообще в принципе ничего не надо будет делать, нужно просто согласие людей, которые попадут на календарь, а дальше с помощью искусственного интеллекта мы сформировали образы. Да, это был трудный процесс, потому что люди сами на энтузиазме начали пробовать работать с искусственным интеллектом, с программой, у них это получилось. Потом мы начали экспериментировать с программой. Когда я заговорил на семи языках, и люди во время встречи начинали, они искренне считали, что я знаю эти языки. И в программе мы тоже использовали эти вещи. За такое использование, за такие возможности – я за. А когда ты пытаешься обмануть кого-то с тем, что ты выглядишь или являешься лучше, чем есть на самом деле, нет, это немножко не тот вариант. Поэтому искусственный интеллект надо ставить под контроль.