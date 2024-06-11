Рискуя жизнью спасала раненых. Фронтовая сестра Вера Петровская. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Про свою бабушку рассказала Татьяна Василевская. «Петровская Вера Артемовна родилась 15 июля 1920 года. После окончания восьмилетки стремление помогать людям определили выбор профессии. Когда началась Великая отечественная война, 21-летняя Вера уже два года работала в Рогачевской межрайонной санитарной станции в качестве медсестры и помощника санитарного врача, куда попала в 1939 году по распределению после окончания Бобруйской двухгодичной школы медсестер. Здесь же, в первый день войны, молоденькая медсестра была призвана на фронт. Вместе с остальными пешком отправилась в Жлобин, где и был сформирован 1063-й военный санитарный поезд.

Везде, где враг наступал, временно военный прифронтовой поезд спасал жизнь солдатам. Получив приказ, состав направлялся в назначенное место. В пути время даром не теряли: для медсестер проводились занятия по медицине. Дополнительные знания были весьма кстати, ведь война требовала полной отдачи. На попечении Веры Артемовы было четыре товарных вагона. Естественно, никаких норм по количеству человек в вагонах не существовало. Забирали абсолютно всех раненых, которым оказывалась помощь до пункта назначения – госпиталя в тылу. Много раз приходилось прямо под носом у немцев спасать наших солдат, рискуя собственной жизнью. Так, в Калинковичи санитарный поезд проехал по разбомбленному мосту. Назад по этому же мосту поезд возвращался, заполненный под завязку. В ожидании поезда в Можайске раненых из лесного госпиталя выносили и прятали в кустах у железнодорожной полосы. Немцы были совсем рядом. Мужественные медсестрички перенесли в вагоны всех до одного. Паровоз уже дал гудок, оставаться на месте было чрезвычайно опасно, а медсестры, рискуя жизнью, старались подобрать как можно больше матрасов и подушек, столь необходимых раненым.