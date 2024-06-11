«Радость была неописуемая». Ветеран Великой Отечественной рассказал про освобождение Беларуси
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, продлившаяся долгих 1 418 дней и ночей. Это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. Дети войны познали тяготы потерь и нужду военного лихолетья, но выстояли и продолжили жить, восстановив после разрухи нашу страну для будущих поколений.
Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запустил рубрику «Мы помним».
Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда началась война, я с утра от колхоза на лошади работал возле Марьиной Горки, а там в то время находился аэродром тяжелых бомбардировщиков ТБ-3.
Антон Степанович Зубовский – ветеран Великой Отечественной войны. Родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Пуховичского района. Когда началась война, ему было 14 лет.
Антон Зубовский:
Это было 22 июня. После обеда, когда водитель одной из машин приехал к нам и сообщил об этом. Но до этого я видел, грузовые машины везли какие-то ящики. Это оказывается бомбы уже везли к самолетам. Ну, конечно, мы все побросали эту работу, и я вернулся в свою деревеньку. К вечеру в это же время бригадир дает мне повестки от военкомата, чтобы отвез в соседнюю деревню Скобровка, что я и сделал. Верхом на лошадь, нашел там бригадира этой деревни, а там уже: и свадьба, и слезы, и плачь. Призыв начался в Красную армию резервистов.
Антону идти на фронт было еще рано. Семья была многодетной, росло шестеро детей. А он был самым старшим, поэтому забота о младших и работа по хозяйству, чтобы семья не голодала, легла на его плечи. Немцы колхозы распустили, общественный скот угнали, а крестьянам раздали по участку земли на семью, чтобы те могли с нее кормиться и платить налоги.
Антон Зубовский:
Мы не голодали. Наши деревеньки так расположены, что близко леса не было, она маленькая, гарнизона немецкого тоже не было. На работу немцы привлекали нас через администрацию, которая была посажена. Выделялось определенное количество людей, отправлялись, как правило, в Марьину Горку на различные работы: отсыпка дорог, разборка завалов. Ни учебы, ни учебников, ни радио. Развешаны приказы: лыжи сдать, связи не иметь, расстрел.
Встречи с немцами в деревне для подростка были опасными. От фашистов неизвестно, что можно было ожидать. Однажды Антон пошел в Марьину Горку к врачу, чтобы вылечить глаза. Для оплаты за работу Антон положил в плетеную корзину десяток яиц. К врачу он так и не попал, пришли немцы, врач с работы ушел. По дороге домой парню перегородил дорогу немец на мотоцикле. Дрожащий от страха Антон показал содержимое корзины, немец ее отобрал и отпустил парня домой. И еще один случай с немецким офицером запомнился Антону.
Антон Зубовский:
Подозвал меня к машине со двора. Тычет пальцем в карту, говорит: «Крупка?» Я говорю: «Крупка». «Где Марьина Горка? Покажи где?» Я же ничего не соображаю, фашист несчастный.
Для белорусских подростков постоянным страхом было еще и оказаться в числе тех, кого немцы вывозили в Германию на принудительные работы: эшелоны с молодыми рабами для Рейха регулярно шли с Востока на Запад. Пришла повестка и Антону.
Антон Зубовский:
Повестка была мне явиться в Марьину Горку для отправки в Германию. Мы с матерью явились на сборочный пункт, посмотрели, что за колючей проволокой молодежь уже прибыла. Мама разворачивает лошадь и вернулись в свою деревню. Было принято решение прятаться на сенокосе в болоте. Там жил не только я с братом, а там две деревни так: с коровами, с лошадьми. Лето, тепло, сено мы положили на землю, так на земле в этом шалашике мы и жили.
Советский фронт все ближе подходил к родной Крупке. Немецкие оккупанты с каждым днем становились злее и злее. И все больше людей, односельчан Антона, убегали в лес, строили новые шалаши. Немецкие самолеты, очевидно, принимали эти временные жилища за стоянки партизан, поэтому расстреливали их нещадно. Несколько крупнокалиберных пуль прошили и шалаш братьев Зубовских. Но подросткам повезло: пули их не задели.
Антон Зубовский:
Это первый случай, когда я мог погибнуть. Я первый проснулся от свиста падающей бомбы. Сначала пламя, взрыв, и осколки посыпались на нас. Но мы бежали потом дальше в болото с братом, когда уже рассвело, пришла Красная армия. Кто-то из деревенских прибежал, сообщил нам, мы все бегом домой. Началось освобождение Беларуси. Радость неописуемая. Пришли свои. Сплошной поток бойцов Красной армии по этой дороге Бобруйск-Минск, шли полки с развернутым знаменем. Я как сейчас помню: нахожусь в своем саду на своем участке, сердце трепещет, хочется самому шагать в этом строю.