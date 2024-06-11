«Радость была неописуемая». Ветеран Великой Отечественной рассказал про освобождение Беларуси

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, продлившаяся долгих 1 418 дней и ночей. Это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. Дети войны познали тяготы потерь и нужду военного лихолетья, но выстояли и продолжили жить, восстановив после разрухи нашу страну для будущих поколений.

Антон Зубовский, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда началась война, я с утра от колхоза на лошади работал возле Марьиной Горки, а там в то время находился аэродром тяжелых бомбардировщиков ТБ-3.

Антон Степанович Зубовский – ветеран Великой Отечественной войны. Родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Пуховичского района. Когда началась война, ему было 14 лет.

Антон Зубовский:

Это было 22 июня. После обеда, когда водитель одной из машин приехал к нам и сообщил об этом. Но до этого я видел, грузовые машины везли какие-то ящики. Это оказывается бомбы уже везли к самолетам. Ну, конечно, мы все побросали эту работу, и я вернулся в свою деревеньку. К вечеру в это же время бригадир дает мне повестки от военкомата, чтобы отвез в соседнюю деревню Скобровка, что я и сделал. Верхом на лошадь, нашел там бригадира этой деревни, а там уже: и свадьба, и слезы, и плачь. Призыв начался в Красную армию резервистов.

Антону идти на фронт было еще рано. Семья была многодетной, росло шестеро детей. А он был самым старшим, поэтому забота о младших и работа по хозяйству, чтобы семья не голодала, легла на его плечи. Немцы колхозы распустили, общественный скот угнали, а крестьянам раздали по участку земли на семью, чтобы те могли с нее кормиться и платить налоги.

Антон Зубовский:

Мы не голодали. Наши деревеньки так расположены, что близко леса не было, она маленькая, гарнизона немецкого тоже не было. На работу немцы привлекали нас через администрацию, которая была посажена. Выделялось определенное количество людей, отправлялись, как правило, в Марьину Горку на различные работы: отсыпка дорог, разборка завалов. Ни учебы, ни учебников, ни радио. Развешаны приказы: лыжи сдать, связи не иметь, расстрел.