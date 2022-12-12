Как работают механизмы психологической защиты? Психолог о негативных эмоциях

Очень часто жизнь преподносит нам не очень хорошие сюрпризы, наша задача состоит в том, чтобы противостоять негативным переживаниям, искать выходы и решения, а не утопать в проблеме. Но если они тяжелы и продолжительны, человек самостоятельно не справляется, то включаются психологические механизмы защиты личности.

Мария Бунчикова, психолог:

Защитные механизмы, их еще называют просто психологической защитой, обозначают процессы неосознаваемого психологического процесса, который направлен на то, чтобы снизить отрицательные переживания у человека. Таким образом, все психологические защиты обладают двумя общими характеристиками. Первое, из-за того, что они имеют неосознаваемый процесс, являются таким средством самообмана человека, а второе – они искажают и отрицают восприятие реальности для того, чтобы снизить напряжение тревоги.

Евгений Кишов, психолог, аккредитованный гештальт-терапевт:

Впервые этот термин ввел Зигмунд Фрейд еще в прошлом веке. Сами по себе психологические защиты вообще нужны и важны. Они предназначены для того, чтобы уменьшать интенсивность или защищать нас от тяжелых переживаний. Возникают они в самом раннем возрасте у ребенка, когда он еще не способен справляться с какими-то переживаниями. Например, мама ушла или сейчас что-то невозможно получить. Данный термин используется во многих направлениях психологии. Механизмов защиты насчитывается немалое количество на самом деле. Чаще всего выделяют следующие: вытеснение, проекция, отрицание, регрессия, рационализация, изоляция и так далее.

Мария Бунчикова:

Люди очень редко используют какой-то один механизм защиты, чаще всего они сочетают несколько. На примере из такого самого первичного механизма защиты – это вытеснение, который еще называют как мотивированное забывание. Оно представляет собой как удаление мыслей и чувств по поводу травматического опыта. С одной стороны, механизмы защиты в реальности нам очень помогают здесь и сейчас справляться с неблагоприятными ситуациями, взаимодействовать в социуме, защищать свою самооценку и защищать от травматического опыта, чтобы не было очень больно.