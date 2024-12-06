Как работают крупные перевозчики в условиях санкций? Ответил депутат Мингорсовета

Даже если таможня дает добро, возникает вопрос с хранением, перевозкой и безопасностью груза. В Беларуси созданы все условия, чтобы самая разная продукция поступала к потребителю без задержек и преград. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Юрий Надольский, депутат Минского городского Совета депутатов: Наше предприятие, как и многие другие предприятия, при наличии квалифицированных работников, не скажу, что безболезненно – мы привыкли уже работать в реальных условиях хозяйствования. Специалисты, работающие на предприятии, делают практически чудеса. То, о чем мы не могли думать три года назад, что так можно, сегодня является реальностью.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Как крупным перевозчикам удается работать в условиях санкций и перераспределения транспортных потоков?

Юрий Надольский: Однозначно надо шевелиться. Кто шевелится сегодня, тот работает и зарабатывает.

Наталья Надольская:

Кроме переориентации грузовых потоков происходит и замещение видов транспорта. Потоки грузовиков через таможенную границу заметно снижаются. Сегодня, наверное, выгоднее перевозить железной дорогой. Может быть, работы прибавилось?

Юрий Надольский:

Железной дорогой выгоднее перевозить в первую очередь только потому, что вернемся к классике, время – деньги. Железная дорога отличается тем, что все поезда идут по графику, поэтому наши клиенты экономят на времени и на скорости обработки грузов при прохождении таможенной границы Республики Беларусь.