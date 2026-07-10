Как работает живая вакцина – рассказал завкафедрой инфекционных болезней БГМУ

Все вакцины делятся на два больших типа – живые и неживые. Живая вакцина – это как учебный противник на тренировке. В ее составе живой вирус или бактерия, но настолько обессиленные, что уже не способны вызвать болезнь. Однако иммунитет все равно их видит, запоминает и учится побеждать, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Верят блогерам больше, чем медикам– о причинах отказа от вакцинации поговорили с врачом-педиатром
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
Вакцина, которая вводится, не просто живая, она резко ослабленная. То есть ее вирулентность практически низведена до нуля. В данной ситуации работает на иммунитет человека в настоящее время. Это, в общем, сам по себе весьма доказанный факт. Воспринимать, что вводится в организм некий микроб, который может что-то вызвать – это, конечно, неправильно.
Примеры живых вакцин: комплексная прививка против кори, паротита, краснухи, ветряной оспы и БЦЖ – та, которую делают малышам в роддоме. Бывают случаи, когда молодые родители отказываются от нее, аргументируя тем, что новорожденный ребенок может заболеть, но это не так.
Ольга Багдасарова, врач-неонатолог, заведующая отделением для новорожденных детей 1-й городской клинической больницей г. Минска:
Живая вакцина, которую мы делаем в роддоме – это вакцина против туберкулеза. Эта вакцина в роддоме делается новорожденным детям мягкая, то есть ее доза уменьшена в два раза, чем обычно, чем раньше использовалась для ревакцинации. Живая вакцина против туберкулеза формирует именно клеточный ответ.
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