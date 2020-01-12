Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Новости Беларуси. Начать жизнь, что называется, с чистого листа, в стенах Свято-Елисаветинского монастыря и за его пределами, а точнее, практически в 40 мастерских, может каждый, кто однажды оступился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет Одна из них – видеомастерская. Так называемую студию открыли еще в 2006-м. Идей было много, а вот вопрос воплощения задуманного в реальность закрыть было не так-то и просто.

Виталий Любецкий, кинорежиссер:

Кстати, очень интересно, как появился первый фильм. Тогда были сестрические собрания, одна сестра пришла к батюшке и говорит: «Надо снять фильм про монастырь». Он говорит: «Что для этого нужно?» – «400 долларов». Говорит: «Таких денег у нас нет, если хочешь – возьми скарбонку и стань, где ты стоишь обычно. Если тебе положат за один день эту сумму, то фильм нужен». И вы знаете, за один день положили эту сумму, и мы сняли эту картину.

Художественный фильм «Притчи» имел успех. Легкость подачи а-ля комедия, но при этом серьезные выводы после просмотра.

Виталий Любецкий:

Как сказал мой духовник: «Ты снял православный ералаш». Задача миссионерская – рассказать людям ненавязчиво про веру. Мы сняли уже четыре выпуска притч. Это нарочь, яхт-клуб. Там метров 100 идешь – и по пояс. Мы сварили конструкцию. Аквалангисты нам туда ее положили. И по воде бежали, если посмотрите. Люди верующие... Их пронимает до слез.

Нет ничего невозможного, если есть желание и вера. И даже создание телевидения при монастыре. Согласитесь, звучит необычно.

Здесь наш звукорежиссер Леша ведет работу над звуком к нашим видеоработам.

А это одна из наших монтажных.

Монахиня Севастьяна (Ускокович):

Меня зовут монахиня Севастьяна Ускокович. Я из Черногории. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом.

Монахиня Мария (Литвинова):

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария. Монахиня Мария знакома со «здоровой» темой не понаслышке. В миру она – кандидат медицинских наук. Более 30 лет посвятила преподавательской и научной деятельности. Выпуски «Давайте жить здорово!» для матушки – отдушина.