«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Волонтёрский проект подарил возможность особенным детям почувствовать себя настоящими звёздами сцены. Сказка заставляет задуматься о проблемах творческой реализации детей-инвалидов.

Оригинальный сценарий и музыку для мюзикла написала белорусский композитор Екатерина Сенкевич. Репетировали несколько месяцев. В итоге одарённым ребятам с ограниченными возможностями удалось не только раскрыть таланты, но и поверить в себя. Даниил, например, несмотря на то, что не может видеть полный зал, когда поёт, чувствует эмоциональную отдачу зрителей.





Даниил Савеня, участник мюзикла:

Впечатления очень классные. Я знаю, что сидят около 200 человек в зале, я понимаю, что на меня все смотрят – это круто, непередаваемо просто!

Анжелика Байко, куратор волонтёрского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:

В зале 400 инвалидов было приглашено. Поэтому это не только инклюзия для тех, кто выступает на сцене, но и для тех, кто присутствует в зале. На сцене особенные дети и обычные волонтеры-артисты. После этого спектакля надеемся, что общения у этих детей будет больше, потому что их увидят.