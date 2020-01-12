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«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске

12 января 2020 12:35
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Новости Беларуси. Премьера инклюзивной музыкальной сказки «Чудо на Рождество» состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-1



Волонтёрский проект подарил возможность особенным детям почувствовать себя настоящими звёздами сцены. Сказка заставляет задуматься о проблемах творческой реализации детей-инвалидов.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-3

Оригинальный сценарий и музыку для мюзикла написала белорусский композитор Екатерина Сенкевич. Репетировали несколько месяцев. В итоге одарённым ребятам с ограниченными возможностями удалось не только раскрыть таланты, но и поверить в себя. Даниил, например, несмотря на то, что не может видеть полный зал, когда поёт, чувствует эмоциональную отдачу зрителей. 

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-6



Даниил Савеня, участник мюзикла:
Впечатления очень классные. Я знаю, что сидят около 200 человек в зале, я  понимаю, что на меня все смотрят это круто, непередаваемо просто!

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-8

Анжелика Байко, куратор волонтёрского клуба «Слон» Белорусского государственного университета культуры и искусств:
В зале 400 инвалидов было приглашено. Поэтому это не только инклюзия для тех, кто выступает на сцене, но и для тех, кто присутствует в зале. На сцене особенные дети и обычные волонтеры-артисты. После этого спектакля надеемся, что общения у этих детей будет больше, потому что их увидят.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-11



Инклюзивный проект организовали волонтёры из клуба «Слон» Белорусского университета культуры. Это уже не первая подобная акция. Так, 3 года назад они поставили сказку «Волк и четверо козлят, или в поисках мамы» с участием детей-сирот. Благодаря спектаклю некоторые участники обрели настоящих родителей.

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-13

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-15

«Впечатления очень классные». Инклюзивную сказку «Чудо на Рождество» показали в Минске-17

# Благотворительная акция # общество # Даниил Савеня # Анжелика Байко # Фотофакт

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