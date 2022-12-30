Как работает минское метро на Новый год?

Новости Беларуси. К повышенному пассажиропотоку уже сейчас готовится минский метрополитен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день он перевозит до 800 тысяч человек – это почти половина населения столицы. В дни зимних праздников график движения изменяется.

В новогоднюю ночь все станции будут работать до 04:00 за исключением «Октябрьской», «Купаловской» и «Немиги». С них выход к проспекту Независимости будет доступен до 04:15. После небольшого перерыва в 05:30 метро откроется вновь.