Прямой эфир

Как работает минское метро на Новый год?

30 декабря 2022 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К повышенному пассажиропотоку уже сейчас готовится минский метрополитен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как работает минское метро на Новый год?-1

Каждый день он перевозит до 800 тысяч человек – это почти половина населения столицы. В дни зимних праздников график движения изменяется.  

Как работает минское метро на Новый год?-4

В новогоднюю ночь все станции будут работать до 04:00 за исключением «Октябрьской», «Купаловской» и «Немиги». С них выход к проспекту Независимости будет доступен до 04:15. После небольшого перерыва в 05:30 метро откроется вновь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР
30 декабря 2022 07:57

30 декабря исполняется 100 лет со дня образования СССР

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?
30 декабря 2022 07:36

Падение украинской ракеты: какие версии произошедшего выдвигают в зенитных ракетных войсках Беларуси?

«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде
30 декабря 2022 07:14

«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде