Как работает криминалистическая лаборатория и как снимать следы? Что показали школьникам в городском центре «Лидер»

Новости Беларуси. Поделиться опытом и постичь азы новой профессии. В городском образовательном центре «Лидер» прошло профориентационное мероприятие для учеников кадетских классов и мемориальных отрядов смены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках встречи сотрудники Следственного комитета рассказали о специфике своей работы, а также познакомили юношей с правилами поступления в профильные вузы. Учащимся продемонстрировали возможности передвижной криминалистической лаборатории.

Рассказали о содержимом чемоданов, которые можно использовать на осмотре места происшествия. Показали наглядно, как снимать следы и что делать с вещественными доказательствами.

Также ребята смогли познакомиться с тепловизором и узнать о возможностях световой мачты.

Ярослав Коробов, учащийся Минского городского кадетского училища:

Хочу связать свою дальнейшую жизнь с погонами. Мне было интересно узнать, как работает в принципе Следственный комитет, как они проводят свои расследования, какое у них есть оборудование. Я очень любознательный человек, поэтому мне всегда все нужно знать.

Максим Кондратюк, учащийся Минского городского кадетского училища:

К нам сегодня приезжал Следственный комитет. Мы узнали много чего интересного, увидели их оборудование, с чем и как они работают. Дальнейшее направление я выбрал уже давно – это факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларусь.

Светлана Сахарова, заместитель начальника управления кадров и идеологической работы управления Следственного комитета:

Профориентационная работа следователями Минска и вообще в целом республики проводится постоянно. Мы посещаем высшие учебные заведения. Начиная со второго курса, встречаемся со студентами, которые в последующем приходят к нам на практику. В том числе и студенты, которые заканчивают вузы, приходят к нам уже на преддипломную практику. Ребята в процессе прохождения этой практики могут ознакомиться поближе и увидеть, как работает следователь. И уже приходя на преддипломную практику, сформировать свое мнение и прийти к нам на работу.