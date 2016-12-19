Как проверяют продукты и общепит в Минске?

Новости Беларуси. Жители «Большого города» готовятся к Новому году. Дома продумывают, с кем и с чем его встречать. А на работе обсуждают, как будут проводить и что наденут на корпоратив. Изучают предложения кафе и ресторанов, и активно бронируют в них места. Конечно, хочется весело провести там время. Но и очень хочется, чтобы этот поход был безопасным для нашего здоровья. Как проверяют точки общепита? На что обращают внимание и что в городе делают для того, чтобы минчане были спокойны, подвигая к себе тарелку с горячим или покупая продукт на полке магазина? И о качестве наших продуктов рассказала Инна Кондрескул, заместитель главного государственного санитарного врача города Минска.

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