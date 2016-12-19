Корпоративы – от 50 рублей на человека: что минские кафе и рестораны предлагают на зимние праздники?

Новости Беларуси. Около 80% объектов питания уже получили заказы на обслуживание новогодних и рождественских праздников, рассказали в сюжете программы «Большой город».

Вероника Каверзникова, заведующий производством ресторана:

Сегодня мы приготовим национальное белорусское блюдо. В нашем кафе это называется сковородка со шкварками.

Это драники, которые подаются со шкварками, сыром, яйцом и сметаной.

Драники готовим по традиционной для всех хозяек рецептуре: тёртый картофель, яйца, мука, соль и немного сливок, чтобы тесто не потемнело. Не пройдет и пятнадцати минут, как излюбленное белорусское лакомство - хрустящие оладьи со шкварками - можно будет выкладывать на блюдо. Следующий этап - закуска. Сначала жарим яйцо, потом на разогретую сковородку выкладываем несколько кусочков сала и пару ребрышек.

Вероника Каверзникова, заведующий производством ресторана:

Обжариваем наши драники до золотистого цвета, ребрышки до хрустящей курочки и наше блюдо готово. Остается только его красиво подать.



Драники и шкварки выкладываем на сковороде и посыпаем обжаренным луком и тёртым сыром. Подаём блюдо со сметаной, налитой в отдельную пиалу. У многих сложился стереотип о том, что блюда национальной белорусской кухни состоят, в основном, из картофеля.

На самом деле, ещё чаще в рецептах наших традиционных кушаний можно встретить свинину и говядину.

Это связано с тем, что в Беларуси достаточно холодный климат, а мясо позволяет организму получить больше калорий и дольше сохранять тепло.

Вероника Каверзникова, заведующий производством ресторана:

Приготовим также нашу традиционную мясную закуску. Это колбаска с полендвичкой, сало. Шпик с гренками, с малосольными огурцами. Также хрен. У нас очень хорошее качество, колбас, мяса, полендвицы. Все натуральное. Прямо по-домашнему.



Этими и другими лакомствами белорусской национальной кухни будет угощать гостей в новогодние праздники один из столичных ресторанов. Специальное меню здесь разрабатывали на протяжении всего года.



Галина Трубина, заместитель директора комбината школьного питания Заводского района:

Мы предлагаем посетителям традиционную белорусскую кухню. Чтобы гостям к нам было интересно возвращаться, мы постоянно вносим коррективы в меню, добавляем что-то новое. Те блюда, которые нам понравились, мы оставляем в меню у нас.



Уроженец Турции Чагкан Четинар уже давно не чувствует себя в столице Беларуси гостем. Парень приехал в Минск четыре года назад учиться. За это время успел с нуля выучить русский язык, но с особенностями национальной кухни познакомился ближе только сейчас.

Драники со шкварками и белорусское мясо пришлась Чагкану по вкусу.

Признается: до этого долго думал, где в Беларуси встретить Новый год, но сегодня определился - в ресторане национальной белорусской кухни. С особой настойчивостью Чагкан будет советовать отведать своим друзьям из Турции - белорусскую полендвицу и сало!



Чагкан Четинар, студент Белорусского государственного университета:

Не первый раз пробую драники, но впервые по такому рецепту, с курицей. В принципе, белорусская и турецкая кухни очень похожи. Тоже много овощей и мяса. Единственное, что у нас никогда не подают к столу сырокопченое и вяленое мясо, всё мясо нужно обязательно жарить.



К слову, с 15 декабря по 1 января рестораны и кафе Минска переходят на праздничный режим работы. Они будут открыты до 6 часов утра. Исключения составят только те заведения общепита, которые расположены в жилых домах. Кроме того, около 80% столичных кафе и ресторанов уже получили заказы на обслуживание новогодних и рождественских праздников.

Стоимость корпоративов составляет от 50 рублей на человека, новогодняя ночь — от 100 рублей.

Всего в ресторанах и кафе поднимут бокалы с шампанским под бой курантов около 25 тысяч минчан и гостей столицы.